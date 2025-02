Thesocialpost.it - Vibo Valentia, rogo auto a noleggio: si ipotizza la matrice dolosa

Un incendio ha distrutto diecie un cassone per la raccolta dei rifiuti nella zona industriale di località Aeroporto a. Le fiamme sono divampate in piena notte, causando danni ingenti.Leggi anche: Venezia, malore alla guida: camionista muore in A4IpotesiGli accertamenti sono in corso, ma l'ipotesi più probabile è quella del dolo. Le, destinate al, si trovavano all'interno di un piazzale quando sono state avvolte dalle fiamme.Intervento dei vigili del fuocoLe squadre dei vigili del fuoco disono arrivate sul posto con tre mezzi. Dopo circa tre ore di lavoro, hanno completato lo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area. I primi accertamenti hanno evidenziato elementi che fanno pensare a un incendio doloso.