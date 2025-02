Palermotoday.it - Viale Regione Siciliana: "Modificare un varco per snellire il traffico"

Leggi su Palermotoday.it

Ilin entrata che va dalin direzione Trapani, carreggiata centrale, dove c'è il supermercato, dovrebbe cambiare il senso di marcia ed essere collocato100 metri più avanti perché in quel punto si crea un imbuto per via delle auto parcheggiate davanti al supermercato.