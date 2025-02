Via qui non lavori più! Colpo di scena in televisione il giornalista licenziato in diretta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un episodio senza precedenti ha lasciato il pubblico a bocca aperta durante una trasmissione in, quando il direttore di una rete televisiva ha letteralmenteun inviato davanti alle telecamere. L’episodio, che si è svolto nel corso di un collegamento con l’inviato, ha rapidamente fatto il giro del web e scatenando una marea di commenti. Un momento a dir poco surreale, che ha lasciato di stucco sia il diretto interessato che il pubblico a casa.Il fatto è successo a Sportitalia, dove il direttore Michele Criscitiello ha interrotto bruscamente il collegamento con l’inviato da Napoli, Manuel Parlato, dopo un suo commento critico nato dalla reazione di Parlato a una gag sul calciomercato del Napoli, ideata dallo stesso Criscitiello insieme a Tancredi Palmeri.Sportitalia, Criscitiello licenzia Parlato in: “Ironia sul Napoli non è piaciuta? Via!”Durante la chiusura del mercato all’Hotel Sheraton di Milano, Palmeri aveva ironizzato sulle difficoltà del Napoli nel chiudere acquisti, sottolineando come, dopo diversi tentativi sfumati, il club si fosse infine orientato sul prestito di Okafor dal Milan per cinque mesi.