Vertigineux la moda di Valentino è un vortice di riflessioni

Life&People.it “Que reste-t-il d’un rêve ?”, ovvero “Cosa resta di un sogno?”. Il sogno stesso, quando esso è magico, intenso da lasciare il segno, vorticoso da far girare la testa, fino alle vertigini. “”, la sfilata teatrale diHaute Couture Parigi, Primavera-Estate 2025, è stata un’esperienza sensoriale immersiva, una narrazione visiva. Come un sogno sfuggente, ha invitato a esplorare le sfumature di un disordine apparente che si è trasformato in una sorprendente armonia. E come se non bastasse, ha ridefinito il concetto stesso di bellezza e inclusività e ha donato nuova luce all’alta, dimostrando come la creatività e il sogno siano le vere colonne portanti di questo universo affascinante, in cui ogni singolo abito diventa una straordinaria opera d’arte, una pièce unique capace di raccontare storie di un tempo senza tempo.