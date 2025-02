Dailymilan.it - Verso Milan-Roma, Warren Bondo non ci sarà. Le condizioni

In vista della sfida di questa sera tra, mister Sérgio Conceição non potrà contare suche non ha ancora recuperato.Ildei nuovi acquisti tornerà in campo nella serata odierna per la sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia contro ladi Claudio Ranieri. Il tecnico Sérgio Conceição è orientato a schierare solo Kyle Walker nei titolari tra i nuovi arrivati della campagna acquisti invernale.Dalla panchina pronti a subentrare e fare il proprio debutto in rossonero ci saranno Santiago Gimenez, Riccardo Sottil e Joao Felix, in dubbio invece ancora la presenza di. Il centrocampista francese è ancora alle prese con il problema muscolare che ha riportato durante i suoi ultimi giorni da giocatore del Monza (per lui si parla ancora di 7-10 giorni di stop) e, di conseguenza,in tribuna.