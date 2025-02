Dailymilan.it - Verso Milan-Roma, Tammy Abraham cerca la sua rivincita

Per la sfida tra, il peso dell’attacco dei rossoneri sarà ancora sulle spalle dichela suacontro il suo passato.Ildopo il pareggio contro l’Inter, tornerà in campo nella serata odierna per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la. Mister Sérgio Conceição è orientato a confermare gli stessi giocatori che si sono vesti al derby eccezion fatta per Youssouf Fofana che tornerà titolare dopo aver saltato la sfida contro l’Inter.Per la sfida contro i giallorossi di Claudio Ranieri, mister Conceição punterà ancora sual centro dell’attacco rossonero. L’attaccante inglese come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport,lacontro la sua squadra.Per l’attaccante inglese la sfida contro lasarà importante per tanti fattori, il primo perché si giocherà contro la sua ex squadra, squadra che lo ha scaricato, il secondo con l’arrivo di un bomber di razza come Santiago Gimenez, per gli attaccanti rossoneri ogni occasione è buona per mettersi in mostra e provare a mettere i dubbi al mister.