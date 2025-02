Sport.quotidiano.net - Verso il match del Marassi. Questa Samp ora fa più paura. Bagarre playoff, cosa è cambiato

L’ultimo giorno, chissà perché, si muovono sempre tutti quasi a voler riparare a errori o per la smania di chiudere trattative. Tanto hanno fatto, in particolare, le squadre coinvolte nella lotta alla permanenza in serie B, potenzialmente avversarie del Modena. La regina è stata ladoria, peraltro prossima avversaria della squadra di Manedelli (la sfida è in programma a Genova sabato alle 17.15). Colpo tra i pali con l’arrivo di Cragno (portiere ex Cagliari e Sassuolo), in difesa arrivano dal Venezia Altare e l’esterno Beruatto, davanti Sibilli e il fantasista del Lecce Oudin (foto), oltre ad Abiuso. Acquisti massicci li ha fatti anche la Salernitana e i primi risultati si sono già visti. Prima di tutto, il cambio in panchina e l’approdo di Breda. Poi la rivoluzione in attacco con gli arrivi di Cerri dal Como e di Raimondo (decisivo nel successo con la Cremonese), Caligara a centrocampo e il portiere della Fiorentina Christensen, enorme con tre parate storiche nell’ultima giornata.