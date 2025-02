Ilgiorno.it - Vent’anni da direttore d’azienda, poi l’attacco di panico e la svolta. La seconda vita di Francesco Vidotto, tra libri e montagne

Milano, 5 febbraio 2025 – “Onesto”. Il titolo del libro. Ma anche il manifesto didi, classe 1975,dagenerale di grandi aziende. Poi, la. Dopo un attacco dialle 3 di notte, una delle tante passate in albergo dopo giornate di lavoro senza sosta, agende piene. “Mi sembrava di morire, davanti allo specchio. Poi, dato che non morivo – sorride oggi –, ho capito semplicemente che lami era scappata di mano. E ho deciso di tornare bambino, di lasciare la città per tornar su, tra ledella mia infanzia con i nonni, a Tai di Cadore”. Dal giorno dopo, ha cominciato a costruirsi il piano B. E grazie al successo di “Oceano”, long seller da 120mila copie passato di mano in mano solo grazie al passaparola, il sogno si è tramutato in realtà.