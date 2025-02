Sololaroma.it - Venezia-Roma, l’ONMS gela i tifosi giallorossi: trasferta vietata

Leggi su Sololaroma.it

Calciomercato finalmente in archivio, con l’attenzione che, da qui fino a fine stagione, sarà totalmente rivolta alle partite. Il prossimo appuntamento per laè questa sera, in un cruciale quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan nel quale la speranza è quella di ritrovare un Dovbyk in cerca di gloria. Conquistare la semifinale è il primo obiettivo, e prima di affrontare poi l’andata del play-off di Europa League, contro il Porto la prossima settimana, c’è ladi, nel lunch match delle 12:30 di domenica 9 febbraio.Altra sfida importante, questa volta per continuare una difficile rimonta in campionato verso le zone nobili della classifica, forse da affrontare senza il calore della propria gente. Are il sangue deici ha pensato(Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive), la cui proposta èaidellae aidell’Udinese a Napoli.