Thesocialpost.it - Venezia, malore alla guida: camionista muore in A4

Leggi su Thesocialpost.it

Unè morto questa mattina intorno alle 6:30 mentreva un mezzo pesante lungo l’autostrada A4, nel tratto tra San Donà () e Cessalto (Treviso), al chilometro 429 in direzione Trieste.Leggi anche: Ciampino, incendio in aeroporto: fiamme vicinotorre di controllo, voli sospesiL’ultima manovra disperataL’uomo ha avuto une il camion ha colpito le barriere di sicurezza laterali, continuando la corsa per circa 200 metri prima di fermarsi. L’autista ha cercato di accostare a destra, nella corsia di emergenza, ma non è riuscito a evitare l’impatto.Leggi anche: Sparatoria nel magazzino di cosmetici: ci sono morti e feritiI soccorsi sul postoI sanitari del 118 sono arrivati rapidamente e hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è risultato vano. Il medico ha potuto solo constatare il decesso.