Anteprima24.it - Venere degli Stracci donata a Comune di Napoli: “Stimata un milione, per l’autore è modico valore”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti, dalla Fondazione Pistoletto assicurano che “è stata accettata” la proposta di donazione dell’artista aldi. Tuttavia “c’è una serie di burocrazie tecniche che stanno andando avanti, per poi posizionarla”. Il luogo designato ad accoglierla è la chiesa di San Severo al Pendino, in via Duomo, di proprietà comunale e ridotta ad uso profano. Una scelta non priva di polemiche, nei mesi scorsi. Ma esaurita la vicenda mediatica, lontano dai riflettori, la procedura amministrativa ha fatto il suo corso. Con una disposizione dirigenziale, lo scorso 13 dicembre l’Area cultura delha fissato il termine dell’iter in 180 giorni. Ossia la massima scadenza prevista dal Regolamento comunale di disciplina delle liberalità einterventi di mecenatismo.