.com - Vendée Globe, il giorno di Pedote. “Regata imprevedibile, orgoglioso di averla portata a termine”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Oggi martedì alle 08:34 UTC, dopo 85 giorni, 20 ore e 32 minuti in mare, Giancarloha tagliato il traguardo delal largo di Les Sables d’Olonne. Lo skipper di Prysmian, che quattro anni fa aveva concluso lacon un eccezionale ottavo posto, questa volta ha completato la circumnavigazione del globo in 22ª posizione. Un risultato inferiore alle aspettative iniziali, che però non sminuisce in alcun modo l’intensità e la ricchezza di questa esperienza. Fedele al suo approccio metodico ed entusiasta, l’italiano ha dimostrato ancora una volta di saper affrontare le incertezze della vela oceanica con resilienza, dando sempre il massimo indipendentemente dalle circostanze. Fin dalle prime settimane di, Giancarlo ha mostrato il suo impegno per la sfida e il suo spirito audace.