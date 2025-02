Lanazione.it - Venator, quale futuro?. I sindacati incalzano: "L’azienda ora decida"

Leggi su Lanazione.it

SCARLINOIl nodoè ad un punto cruciale. I, oltre alle istituzioni, hanno deciso di seguire passo dopo passo una vicenda importante per oltre 200 lavoratori maremmani. "Questo primo approccio - spiegano gli esponenti di Cgil e Filctem, Monica Pagni, Fabrizio Dazzi, Riccardo Tosi e Fabio Berni - è stato ovviamente di natura interlocutoria. Come ci aspettavamo al tavolo non era presenteCorporate, mentre si è presentato il management della controllataItaly srl.ha descritto le cause della crisi e le modalità che hanno portato al fermo impianto di ormai 18 mesi e ribadito le proprie difficoltà di natura finanziaria che non permettono al momento il mantenimento in stand-by dell’impianto ed i lavoratori in "contratti di solidarietà" oltre il 30 giugno.