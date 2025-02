Lapresse.it - Vaticano: Papa ha raffreddore, non legge catechesi

Roma, 5 feb. (LaPresse) –Francesco non ha letto ladell’udienza generale del mercoledì a causa di un forte. “Voglio chiedere scusa perché con questo forteè difficile per me parlare e per questo ho chiesto a mio fratello dire la– ha detto Bergoglio -. Larà meglio di me”. Laè stata letta da un collaboratore.