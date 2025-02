.com - Van Basten, operazione alla caviglia: “Troppo dolore, ma ora sto bene”

(Adnkronos) – Marco Van, ex attaccante olandese del Milan, è stato operatodestra. L’intervento, effettuato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal luminare olandese Niek Van Dijk, specialista di fama mondiale di chirurgia del piede e della, assistito ddott.ssa Giulia Favilli, è stato realizzato per aumentare la mobilità dell’articolazione e trattare ilcostante derivante da una lunga condizione traumatica pregressa. Il celebre calciatore ha sempre sofferto per la fragilità di questa parte del suo corpo, come lui stesso racconta nella sua autobiografia intitolata, appunto, ‘Marco Van. Fragile’. Van, a poche ore dall’intervento ha voluto rilasciare una dichiarazione, prima ringraziando il Prof. Van Dijk poi parlando al suo pubblico: “Oggi sto, non sento tanto, ho parlato con il dottore e ha detto che è andato tutto molto