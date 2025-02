Sport.quotidiano.net - Valsa, l’orgoglio di Anzani: "Dipende ancora tutto da noi"

Simonenon vuole arrendersi, "deve bruciare un fuoco dentro ognuno di noi" e al contempo dice che nulla è compromesso nel cammino dellaGroup verso i playoff. Partendo da Cisterna e arrivando fino al match contro Civitanova e oltre, il centrale di Modena, uno degli uomini esperti in gialloblù, traccia le linee guida per i compagni per rialzarsi da un momento difficile. Momento che la sconfitta di domenica ha complicato? Che la sconfitta abbia complicato la classifica non è delvero. Ci sono altre quattro partite, lottiamo per il settimo e ottavo posto con Cisterna e con quelle sotto,da noi. Non c’è niente di compromesso, perché se si fanno dai 7 ai 9 punti non è matematico ma quasi". Come si fa allora a rialzarsi? "Mi sono capitate stagioni nelle quali squadre molto forti hanno avuto problematiche di risultati, e quando non vinci per tanto tempo si entra in un ‘loop’ mentale che a volte è letale.