Calcionews24.com - Vaciago: «Chiamatela Ex Gen, la strategia Juve è chiara. Sulle cifre per Fagioli dico questo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Guido, direttore di Tuttosport,cessioni dellantus dei suoi prodotti della Next Gen. Tutti i dettagli in merito Guidoha analizzato a Tuttosport le cessioni delladei suoi prodotti della Next Gen. CESSIONI NEXT GEN – «Dall’estate a oggi, i frutti del progetto seconda squadra hanno generato poco più di 90 milioni di euro. .