Uscite su Disney + a febbraio 2025

Da poco è iniziato il mese die gli abbonati+ possono contare, anche nelle prossime settimane, su alcuni titoli che andranno ad aggiungersi al catalogo di offerte e proposte per gli abbonati. Di seguito una guida da consultare con i titoli più attesi e interessanti, insieme alla data di uscita sulla piattaforma streaming. The Kardashians – Stagione 6 Il 6torna “The Kardashians” con la sua sesta stagione. Ecco la sinossi ufficiale che accompagna l’annuncio della nuova stagione disponibile in streaming in Italia su+: 'Le Kardashian-Jenners tornano con un anno pieno di sfide, traguardi e nuove avventure. Con un futuro incerto e un passato che torna a tormentarle, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie e Kris dovranno fare affidamento l’una sull’altra, mentre rivestono i loro ruoli di mamme e donne in carriera, per superare gli ostacoli che si presentano nelle loro vite sempre più complicate”.