Usa | Trump non invierà truppe Usa a Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.32 "Donaldnon si è impegnato per 'boots on the ground' (sul terreno, ndr) ae sta negoziando con i partner della regione per la ricostruzione" della Striscia. Lo comunica la portavoce della Casa Bianca,Leavitt, rispondendo ai giornalisti che chiedevano cosa intendesseper prendere il controllo Usa della Striscia. Quindi, no alledegli Stati Uniti sul terreno acome parte della sua proposta di acquisizione dell'enclave palestinese da parte degli Usa.