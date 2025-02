Lapresse.it - Usa, Trump firma ordine per impedire sport femminili a persone transgender

Il presidente americano, Donald, hato alla Casa Bianca unesecutivo peralle atletedi prendere parte alle competizioniive nelle categorie. “D’ora in poi glisaranno solo per le donne“, ha detto il presidente nella cerimonia per ladel provvedimento. L’, intitolato ‘Keeping Men Out of Women’ss’ (tenere gli uomini fuori dagli), imporrà un’applicazione immediata, anche nei confronti di scuole e associazioniive.PresidentSigns No Men in Women’ss Executive Order Into Law https://t.co/KBIiWOzmua— The White House (@WhiteHouse) February 5, 2025: “Al Cio diciamo che America respinge follia”“L’America respinge categoricamente la follia“, ha poi aggiunto il tycoon, riassumendo un messaggio diretto al Comitato olimpico internazionale che il segretario di Stato, Marco Rubio, è incaricato di consegnare a suo nome.