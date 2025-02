Quotidiano.net - Usa, rubate 100mila uova da un negozio: il colpo da record sull’onda dell’influenza aviaria

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 febbraio 2025 - Un gruppo di ladri ha rubato benbiologiche, per un valore di 40mila dollari (circa 38mila euro) da un singolodi alimentari in Pennsylvania. Pete & Gerry’s Organics, drogheria di Greencastle, è stata presa di mira il 1° febbraio: secondo la ricostruzione della polizia, i malviventi avrebbero svuotato il retro del camion con cui leerano state portate all’esercizio commerciale. Al momento non è chiaro come possa essere avvenuto il trasporto di una così ampia refurtiva nè come un furto di tali dimensioni sia passato inosservato. La notizia arriva mentre il prezzo di questo alimento è in deciso aumento, a causa dell’epidemia di influenzache si sta diffondendo negli Stati Uniti e che ha reso questo bene comune un’opzione alimentare inaspettatamente costosa.