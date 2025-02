Lapresse.it - Usa, nuova ministra Giustizia ordinerà revisione dei casi contro Trump

Leggi su Lapresse.it

Ladellaamericana Pam Bondi, appena insediata al dipartimento,ladeigiudiziariDonald, compresi quelli istruiti a New York che hanno visto il presidente condannato per il caso Stormy Daniels.Provvedimento riguardapenali e civiliSecondo quanto riporta Fox News, Bondi intende emanare una serie di memorandum per contenere la cosiddetta politicizzazione della, denunciata dal tycoon in questi anni. Bondi, riporta Fox,ladeipenali e civili, compresi i duefederali intentati dal Dipartimento didi Biden, e avviserà i dipendenti del dipartimento che chiunque sostenga le proprie idee politiche personali anziché quelle dell’Amzione attuale verrà sanzionato.