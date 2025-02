Thesocialpost.it - USA, maxi rissa in tribunale, zio della vittima si aggredisce l’imputato: “L’ha uccisa come un codardo”

Una violentaè scoppiata lo scorso 31 gennaio all’interno di un’aula deldi Albuquerque, in New Mexico, quando lo zio e il patrigno di Alianna Farfan, la giovanedi un omicidio, hanno aggredito Alexander Ortiz, il 21enne accusato del suo assassinio. I due uomini si sono scagliati contro, colpendolo con calci e pugni, scatenando il caos in aula. Le immagini dell’aggressione, riprese dalle telecamere del, sono state diffuse dai media locali e hanno rapidamente fatto il giro del mondo.Ortiz era inper discutere di un possibile patteggiamento. Il giovane, arrestato a febbraio 2024, è accusato di omicidio di primo grado per la mortesua ex fidanzata Alianna Farfan, trovata morta nel suo appartamento con una ferita da arma da fuoco al volto.