Lapresse.it - Usa, giudice blocca per tempo indefinito stop a Ius Soli

Lafederale del Maryland Deborah Boardman hato per unloallo Iusimposto con uno dei primi ordini esecutivi firmati da Donald Trump. Laha accolto il ricorso presentato da alcuni gruppi per i diritti civili che contestavano la costituzionalità dell’ordine del presidente, che violerebbe il XIV Emendamento.L’ingiunzione dellasi applica a livello nazionale e rimarrà in vigore fino alla sentenza. La causa del Maryland è uno degli almeno sei diversi casi federali intentati contro l’ordine di Trump da un totale di 22 Stati guidati dai democratici e da più di una mezza dozzina di gruppi per i diritti civili.