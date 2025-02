Isaechia.it - Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri svela alcuni retroscena: “Sono tutte lì per visibilità, mi ha dato fastidio che…”

Nelle scorse settimane è andata in onda su Canale 5 la scelta di Martina De Ioannon, che ha deciso di uscire dacon Ciro Solimeno, preferendolo al rivale.Quest’ultimo, però, nonostante la delusione, non è rimasto a bocca asciutta: Maria, infatti, gli hala possibilista di rimanere nel programma nelle vesti di tronista e per lui sipresentate ben ottomila ragazze, desiderose di conoscerlo.Non tutti però hanno creduto alla buona fede delle ragazze in questione e in particolare, che inizialmente era stata tenuta dal tronista e poi eliminata, ha raccontato a Lorenzo Pugnaloni la sua esperienza nel programma, sottolineando come secondo lei diverse ragazze abbiano deciso di scendere a corteggiaresolo pere non perché realmente interessate al ragazzo.