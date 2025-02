Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 5/02/25

Io lo so che i trascorsi di Morena Farfante anon giocano a suo favore (quelle gambe piene di lividi procurati nella Smart pluribatterica del Cusitore sono una costante dei miei incubi), e so pure che il suo essere diversamente simpatica in modo del tutto naturale, non la aiutino a sentirsi mai dare ragione, però, sia ieri che oggi per me, nel grosso del battibecco con Claudia D’Agostino, Morena aveva ragione eccome.Si, ok, è chiaro, la dama oggi ha voluto prendersi i suoi 5 minuti a centro studio per farci la sua sfilata con la scarpettina sbrilluccicosa abbinata allo smalto sbrilluccicoso, e mostrarci i suoi 150 centimetri di curve (naturali e non), è ovvio che l’oggetto della sua polemica poteva benissimo essere affrontato direttamente nei camerini con la diretta interessata senza farne un blocco in, ma questa è pur sempre tutta gente che decide di raccontare le proprie trombate su Canale 5 a Tinì Cansino, quindi non mi soffermerei su questo superficiale dettaglio.