Biccy.it - Uomini e Donne: la segnalazione su Gianmarco Meo e la furia di Gianni Sperti

Leggi su Biccy.it

In questi giorni è stata registrata una nuova puntata die Francesca Sorrentino, giunta ormai al capolinea del suo percorso, ha espresso forti dubbi sul corteggiatoreMeo, mettendo in discussione la sua sincerità. La tronista ha evidenziato come lui avrebbe dovuto essere chiaro fin dall’inizio sulla sua affiliazione con un’agenzia. “Io ho saputo che fai parte di un’agenzia e non hai mai detto nulla. Perché dovrei fidarmi di te?” ha affermato Francesca, mettendo il corteggiatore alle strette.Nonostante inizialmente abbia provato a negare, alla fineMeo ha dovuto ammettere la verità. “Sì, faccio parte di un’agenzia, ma non ho potuto lasciarla perché c’è una penale di 10.000 euro. Non potevo rescindere il contratto, ma non significa che io sia qui per visibilità” ha spiegato, cercando di difendersi.