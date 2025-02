Isaechia.it - Uomini e Donne, Francesco De Martino commenta l’epilogo del trono di Francesca Sorrentino: “Penso sia ancora coinvolta dal suo ex”

De, l’ex corteggiatore disi è concesso un’intervista alle telecamere di Casa Lollo.Qui insieme a Lorenzo Pugnaloni ha raccontato di come ha vissuto il suo percorso a:Il mio percorso a? Come mai sono andato via? Questa è stata una mia decisione perché fondamentalmente ho capito che lei non riusciva a prendere il mio interesse. Lei continuava a replicare che non le arrivava il mio interesse, quando poi alla fine vedo che il suo percorso non sta prendendo strade diciamo interessanti. Cioè io tutti questi ragazzi interessati a lei, continuo a non vederli.Vedo persone che si interfacciano con il mondo dello spettacolo, che vogliono fare audience ma non vedo nessuno che si è applicato ad avere una vera e propria conoscenza con lei.