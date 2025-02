Lanazione.it - Università di Firenze, al via gli eventi per i 250 anni del museo di Storia naturale

, 5 febbraio 2025 - L’difesteggia quest’anno i 250della Specola, che sta all’origine deldidell’Ateneo fiorentino. Per la ricorrenza l’Ateneo ha organizzato un calendario di iniziative e attività lungo tutto l’anno che sarà presentato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, che si terrà martedì 18 febbraio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. “L’diha deciso di dedicare l'apertura dell'Anno Accademico al suodi, la cuidi due secoli e mezzo è strettamente legata alla rinascita degli insegnamenti superiori nella nostra città e alla diffusione del sapere scientifico – spiega la rettrice Alessandra Petrucci -. È l’occasione per promuovere con rinnovato slancio il nostro patrimonio museale, in una prospettiva internazionale”.