Quifinanza.it - Unicredit notifica al Governo OPS su Banco BPM per Golden Power

ha inviato laalper l’Offerta Pubblica di Scambio suBPM ai sensi della normativa sul. Il parere di Palazzo Chigi deve essere espresso entro 45 giorni dal momento della presentazione della documentazione (filing), ma potrebbe anche slittare di altri 15 giorni, se l’esecutivo richiedesse ulteriore documentazione e chiarimenti. La pre-era stata presentata lo scorso 13 dicembre ed erano seguiti gli incontri di routine con il gruppo di coordinamento che si occupa di valutare le applicazioni della normativa sul.Si compie così un altro atto formale necessario per la finalizzazione dell’operazione, in parallelo al via libera di Consob e della BCE. Il via libera deldovrebbe dunque arrivare fra la metà e la fine di marzo, giusto in tempo per l’assemblea di, convocata per il 10 aprile, che ha all’ordine del giorno, fra le altre cose, la delibera dell’aumento di capitale a servizio dell’OPS.