Unghie San Valentino, tra cuori e crepacuori

Impossibile non cadere in una passionale crush con leSan2025. Sia con le idee che provengono da Pinterest (romantiche, semplici, minimali e di design) sia con le manicure dei più importanti manicurist di Instagram. Che in tempi di amori e, si cimentano con nuove nail art. Le migliori?Betina Goldstein, Chanel nail artist, resta un faro nel panorama delle mille proposte heart-shaped. Quest’anno, si è inventata la manicure più attuale e realistica. Perché anche il giorno di San, non è tuttoe amori. Le sue manicure inclusive contemplano idee anche per chi ha il cuore spezzato.San2025:e creapa. La manicure diventa inclusivaUna profusione di, nei colori dominanti del rosso più acceso e vivace.