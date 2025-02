Zonawrestling.net - Undertaker: “John Cena non ha bisogno del titolo numero 17”

Con la Royal Rumble si è aperto ufficialmente l’ultimo anno di attività dinel mondo del wrestling, e uno dei discorsi che più circola nel mondo della WWE è la possibilità che Big Matchfinalmente riesca a vincere il suo 17momondiale, superando Ric Flair e diventando così il più titolato di sempre in fatto di titoli massimi. Il primo passo verso la cintura poteva essere la vittoria della Rumble, sfumata all’ultimo istante e andata a Jey Uso, ma ora c’è un Elimination Chamber alle porte che potrebbe portarea uno scontro titolato a WrestleMania. Eppure, non tutti concordano sul fatto cheabbiadi questo record.Tra questi c’è, che nel suo podcast Six Feet Under ha detto la sua su cosa si aspetta da questo tour di addio al wrestling.