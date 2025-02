Liberoquotidiano.it - "Una str***, snob, se la tira": lo sfogo di Aurora Ramazzotti, cosa è costretta a subire

Leggi su Liberoquotidiano.it

si racconta senza filtri nel podcast Passa dal Basement, condotto da Gianluca Gazzoli. Lo fa condividendo emozioni, esperienze e riflessioni sulla sua carriera, la maternità e il rapporto con i social. "Se dieci anni fa mi avessero chiesto dove avrei voluto essere oggi, avrei detto qui. Sto vivendo un sogno", ha ammesso la figlia di Michelle Hunziker ed Eros, rimarcando come il suo percorso di vita rispecchi esattamente le aspettative che aveva da ragazza. Diventata madre di Cesare due anni fa,ha spiegato come questa esperienza abbia rivoluzionato il suo modo di vedere le cose: "È un'esperienza che ti cambia e ti fa crescere in fretta. Ti regala tanto, ma ti toglie anche qual, ed è normale: tutto nella vita ha un equilibrio". Un cambiamento profondo che ha segnato una nuova fase della sua esistenza.