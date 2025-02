Sport.quotidiano.net - Una squadra simile ad un bene di lusso. Como, un vero mercato da “big“. E con la Champions in testa

Programmazione e ambizione. Con un obiettivo fisso in: arrivare inLeague. A piccoli passi, certo, ma senza perdere di vista il prestigioso traguardo che potrebbe essere nel mirino già la prossima stagione. Le strategie delsono chiarissime, e i grandi investimenti fatti nelestivo prima e in quello invernale ora sono la testimonianza concreta del progetto (sportivo e non solo) che ha in mente la famiglia indonesiana Hartono, proprietaria del club. Nella sessione appena conclusa il club lariano ha preso ben undici giocatori (gli ultimi in ordine di tempo sono stati il greco Douvikas e lo spagnolo Azon) per poi dare il via libera all’uscita di Belotti, andato in prestito al Benfica. Solo a gennaio l’investimento complessivo si aggira sulla cinquantina di milioni (nel mondo solo il Manchester City, il Lipsia e un paio di club arabi hanno speso di più), più dei soldi messi sul tavolo da Milan e Juventus.