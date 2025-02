Lanazione.it - Una rivoluzione sui pedali. Ecco la sfida del “Biciplan”: 150 mini-progetti per un territorio più green

Pistoia, 5 febbraio 2025 – Centocinquanta possibiliper rendere la provincia di Pistoia la vera culla toscana per gli spostamenti in bicicletta: alcuni anche di sole poche decine di metri per raccordare e rendere più funzionali percorsi già esistenti, altri decisamente più lunghi come i 23 chilometri, per esempio, di pista ciclabile promiscua alla SR435 “Lucchese” che si vorrebbe realizzare per collegare Pistoia con Veneri e dirigersi, poi, verso la Lucchesia. Il tutto per investimenti da finanziare che supererebbero i 3 milioni e 200mila euro a fronte di 80 chilometri di nuovi tracciati dedicati esclusivamente alle due ruote a “motore umano”. E’ questo il “”, il grande progetto messo in piedi dalla Provincia di Pistoia e licenziato dal consiglio provinciale nelle scorse settimane che dovrà rappresentare la base per investimenti nella mobilità dolce, in ottica di maggior sostenibilità e per andare a ridurre le emissioni climalteranti.