Iodonna.it - Una principessa sul pulmino! Kate Middleton ha accompagnato un gruppo di bimbi alla National Portrait Gallery indossando uno splendido blazer color moka

Non capita spesso di vedere una futura regina scendere da uno scuolabus. Eppure,ha scelto proprio questo insolito mezzo di trasporto per la sua ultima uscita pubblica, arrivandodi Londra mano nella mano con undi bambini. Un gesto dall’enorme valore simbolico, che sottolinea ancora una volta il suo impegno per l’infanzia.: i royal look più belli guarda le foto Il look diper la gita in scuolabusPer l’occasione, ladel Galles ha sfoggiato un look raffinato, perfetto equilibrio tra eleganza e sobrietà.