Tvplay.it - Una perla di Joao Felix e l’ex Abraham trascinano il Milan: Roma ko e rossoneri in semifinale

Leggi su Tvplay.it

Tante emozioni a San Siro nei Quarti di coppa Italia tra. Iottengono il pass per ladel torneo.Ancora una volta ildi Sergio Conceicao conferma di avere un ottimo feeling con le coppe e dopo aver vinto la supercoppa italiana ottiene il pass per le semifinali e batte con una prova convincente la, bel debutto per i neo acquisti Gimenez e, autori rispettivamente di un assist e uno splendido pallonetto che chiude il match. Ilattende la vincente tra Inter e Lazio, occhio ad un possibile derby in Coppa Italia.Unadiilko ein(Lapresse) TvPlayUn primo tempo che vede entrambe le squadre partire bene ma ila sfruttare meglio le occasioni, con il grande ex che segna a sorpresa.