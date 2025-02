Sport.quotidiano.net - Una notte indimenticabile. Lykogiannis, ha il mirino nel sinistro. Beukema-Lucumi, difesa da leoni. Pobega lotta e sfiora il vantaggio

Skorupski 7,5 A guanti freddi. Devia subito un destro velenoso di De Ketelaere, poi qualche uscita spericolata, ma efficace. Nella ripresa si fa gigantesco: vola su un esterno in corsa di Bellanova, chiude su Cuadrado, mura con il corpo Maldini. Semplicemente insuperabile. Holm 7 Carbura piano, poi lievita. Decisivo in due momenti: chiude su Zappacosta, spende un giallo sacrosanto su Cuadrado lanciato a rete. Monta insieme all’onda rossoblù: un bel destro spaventa Rui Patricio.7,5 Capitano, mio capitano. Spupazza il capocannoniere della serie A come se gestisse un Primavera. Uscito Retegui, ci mette un attimo a prendere le misure a Maldini, ma poi incarta anche lui. Dominatore.7 Dalle sue parti danza De Ketelaere: Jhon soffre un po’, come tutti, con il belga, ma alla lunga sale in cattedra.