Formiche.net - Una mente alveare per i satelliti orbitanti. Rivelato il sistema Dsa della Nasa

Da semplici occhi meccanici a ecosistemi di sistemi intelligenti che cooperano tra loro. Questo è il futurogestione delle costellazioni satellitari complesse. Laha recentepresentato un’innovativa tecnologia in grado di rivoluzionare il modo in cui vengono gestiti gli sciami satellitari. Il progetto Distributed Spacecraft Autonomy (Dsa) rappresenta un passo avanti significativo nel campo dell’autonomia operativa dei veicoli spaziali, permettendo a ciascun satellite di prendere decisioni indipendenti e di cooperare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni, senza la necessità di un intervento umano diretto.Il, sviluppato presso l’Ames Research Centerin California, si configura come un’evoluzione significativa rispetto ai tradizionali metodi di controllo centralizzato.