Ilrestodelcarlino.it - Una legge sugli aeroporti. Summit Regione-gestori. Ma Bologna vuole crescere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Cristina Degliesposti"Unaregionale ad hoc per il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna". Fin qui, la proposta lanciata dal governatore Michele de Pascale, all’uscita dalcon il ministro ai Trasporti e alle infrastrutture Matteo Salvini. Un percorso che a livello nazionale ha precedenti, come in Calabria e Puglia. Ma cosa nella pratica conterrà il testo è un percorso ancora da definire. Il punto di partenza è noto: dei quattro scali regionali,è quello che ha avuto una crescita record scontando però disagi e problemi legati a uno sviluppo non armonico del traffico, sfociati nell’estate 2024 in una ’resa dei conti’ che ha visto contrapporsi pubblicamente il Comune (socio di minoranza) e il mondo delle imprese contro la gestione dello scalo. Poi Rimini che segna incoraggianti risultati positivi, può contare sull’attrattività della meta a livello turistico, del polo fieristico e della prossimità delle Marche mal collegate col resto d’Italia.