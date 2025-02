Una grande cag*** Zeudi contro il Grande Fratello | fa capire cosa ha dovuto fare

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alsi è lasciata andare ad una dichiarazione decisamente pesante nei confronti della produzione. E il pubblico ha fatto praticamente due più due, rendendosi conto che la concorrente non sarebbe stata d’accordo con ciò che è successo in questo periodo. Una situazione da monitorare con attenzione, dato che la stessa regia potrebbe chiamarla per rimproverarla.I telespettatori che seguivano la diretta H24 delhanno riferito ciò che ha dettonelle ultime ore. E non mancano già le polemiche, visto che si è trattato di una frase abbastanza dura e che prende di mira l’organizzazione del reality show. Infatti, è come se l’avessero costretta aqualche non avrebbe voluto.Leggi anche: “Questo fatelo vedere”.lo spiffera a una curiosa Shaila: “Javier e Helena.