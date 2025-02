Iltempo.it - Una "casa da sogno" nella Riviera di Gaza: gli opuscoli immobiliari che anticipano Trump

In Israele raccoglie consenso, ma suscita anche qualche dura critica, il piano di Donalddi fare della Striscia dila "del Medio Oriente", svuotata dai palestinesi che secondo il presidente americano dovrebbero andare nei Paesi vicini che vorranno accoglierli (al momento sono arrivati solo netti rifiuti). Main realtà non ha proposto nulla di nuovo, come ricorda questo slogan: "Svegliatevi, unaal mare non è un". Era contenuto in alcuni annunci online del dicembre 2023, a soli tre mesi dal 7 ottobre, pubblicati dall'azienda israeliana Harey Zahav. La società che si definisce "leader nel mercato immobiliare in Giudea e Samaria", i nomi biblici della Cisgiordania, ha pubblicato infatti un'immagine annunciando la costruzione di appartamenti di lusso fronte mareStriscia.