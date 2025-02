Quotidiano.net - Un passo dal cielo 8: giovedì 6 febbraio la quinta puntata, le anticipazioni

L’appuntamento dicon la fiction “Undal8” torna in prima visione con la. Dopo l’avvincente quarta, con la scoperta del cadavere di Alessio e il coinvolgimento di Tobia nel macabro ritrovamento, le avventure della squadra di San Candido anche questa volta promettono di conquistare il pubblico e riconfermare il successo di ascolti.delladi “Undal8” Emozione e momenti di paura per la nuovadella fiction più seguita del momento: nell’episodio vedremo il caso di un bambino, Michele, scomparso nel nulla. I sospetti cadono immediatamente sul padre biologico, ex militare, che con la madre del bambino ha vissuto un’intensa storia d’amore ormai archiviata nel passato. Rosa, infatti, la mamma di Michele, sta per sposarsi con Mario: nellacinque di “Undal8” stiamo per assistere al matrimonio.