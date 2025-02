Ilrestodelcarlino.it - Un omaggio alle aziende storiche

L’amministrazione comunale ha organizzato una serie di serate per rendereche operano da più tempo nel nostro territorio. "Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare la storia economica di Senigallia e per esprimere il nostro riconoscimento agli imprenditori eloro famiglie, che da decenni contribuiscono con il loro impegno al benessere della nostra città" - spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia - Il primo appuntamento si è svolto sera alla Rotonda a Mare21 e ha visto la partecipazione di 45che sono sul palco per ricevere dal sindaco e dagli assessori una pergamena di ringraziamento. Queste, le più longeve, sono attive da oltre settant’anni. Durante la serata, sono state proiettate anche fotografiefornite dstesse, che raccontano le origini di attività che, dopo tanti anni, continuano a essere un punto di riferimento per la comunità.