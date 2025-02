Ilgiorno.it - Un nuovo stagno per salvare l’ululone dal ventre giallo: l’anfibio è a rischio estinzione

Leggi su Ilgiorno.it

CENATE SOPRA (Bergamo), 5 febbraio 2025 – Un progetto per salvaguardare la bombina variegata, nota come ululone dal, un anfibio ain Lombardia che fa parte delle specie prioritarie di Rete Natura 2000. L’iniziativa, finanziata da Life Gestire 2020, che ora prosegue con Life NatConnect 2030, prevede la realizzazione di unall’interno della riserva naturale Valpredina e Misma a Cenate Sopra, che è anche oasi Wwf e Zsc (Zona speciale di conservazione). Si tratta dell’ultima pozza d’acqua di una rete di dieci realizzate nell’area protetta grazie al lavoro dell’ente gestore Wwf e al contributo dei numerosi volontari. L’area umida, situata in località Ca’ Pessina a quota 550 metri, ha l’obiettivo di fornire agli animali unomultifunzionale della superficie di circa 250 metri quadri, indispensabile per la reintroduzione della bombina variegata.