Lanazione.it - “Un museo che parla da sé!” e “Un biglietto per due. A Casa Bruschi con amore”

Arezzo, 5 febbraio 2025 – “Uncheda sé!” e “Unper due. Acon”. Ecco tutte le iniziative della, parte del patrimonio di Intesa San Paolo per i prossimi giorni. LaIvan, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, invita gli appassionati di arte e cultura a partecipare alla visita guidata "Uncheda sé", in programma domenica 9 febbraio in due turni, alle 11 e alle 16. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare le collezioni, i manufatti e gli oggetti provenienti da diverse epoche che per l’occasione prenderanno vita attraverso un percorso narrativo che guiderà i partecipanti alla scoperta di storie, segreti ed emozioni celati dietro ogni pezzo esposto. Un'esperienza sensoriale che va oltre l’osservazione, scoprendo l'importanza della memoria storica e del collezionismo.