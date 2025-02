Ilgiorno.it - Un murale per la scuola Traversi. Martina è la regina di “Meda in Art”

Virginia Follador è la vincitrice del concorso2024. “Date sfogo alla vostra creatività!” è stato l’invito che undici giovani da tutta Italia hanno accolto per partecipare al concorso di street art “in Art”. L’obiettivo del contest è rendere la città sempre più attrattiva e inclusiva, diffondendo allo stesso tempo armonia e bellezza con particolare riferimento e supporto ai giovani. La giuria, composta dal famoso fotografo medese Maurizio Galimberti, dagli artisti Cheone e Mattia Consonni (autore dell’installazione “Sogna, Ragazzo, Sogna”), da Francesco D’Antuono per la Consulta-Giovani e dal sindaco Luca Santambrogio, ha nominato la venticinquenneVirginia Follador, illustratrice, vincitrice del concorso:si aggiudica anche il premio di 4.000 euro per la realizzazione, nei prossimi mesi, del suo progetto.