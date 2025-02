Ilgiorno.it - Un mestiere che cambia. All’Accademia del legno fra prototipi e robot: "Qui nasce l’artigiano 4.0"

"Quando un ragazzo mette piede in questa scuola, all’80 per cento è già iscritto". Impossibile dare torto a Luigi Mettica, direttore di Artwood Academy, la scuola di alta formazione di design dele falegnameria contemporanea nata dall’intuizione, quasi vent’anni fa, dell’allora presidente di FederRosario Messina, diventata fondazione nel 2014 con una sede provvisoria, e dal 2018 nella sua veste definitiva. Più che una scuola, sembra un laboratorio del futuro, mille metri quadrati di alta tecnologia per passare dall’idea al prototipo in 3D, anche se la materia prima è il, mentre l’auditorium ospita trecento pezzi unici, donati da aziende e designer in 23 anni di attività al SaloneSatellite. Oggetti e arredi nati comeed entrati poi in produzione, che arrivano quasi ogni giorno da tutto il mondo a Lentate sul Seveso, dove vengono esposti ciclicamente.