Un mese a caccia dell’affare Saldi bilancio tra alti e bassi | Soddisfatti guardiamo avanti

Pareri contrastanti sull’andamento deiinvernali da parte dei negoziati del centro maceratese, da inizio gennaio alle prese con la proposta di sconti sulla merce di stagione. Per alcuni le vendite procedono bene, come nel caso del negozio Bordi, in corso Cavour. "Idi gennaio sono andati discretamente – spiegano Ludovica Mogetta e Samuela Tribuzi –, c’è stato un buon movimento ed è andata anche un po’ meglio rispetto a gennaio 2024. Abbiamo deciso di restare aperti anche la domenica e questo sicuramente ha aiutato. La parola ‘sconti’ attira sempre e a noi fa piacere che continui ad esserci una buona attenzione al prodotto: rispetto alla vendita online, ormai diffusissima, nei negozi fisici si crea ancora il legame col cliente, che è quello che fa la differenza". Soddisfazione anche per la vicina parafarmacia L’albero della vita, come spiegano Chiara Borgetti e Raffaella Balsamo.