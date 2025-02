Lanazione.it - Un investimento milionario. Il rilancio dell’ex Oto Melara passa dagli storici capannoni

I primi lavori sono iniziati da qualche mese, altri invece partiranno entro il prossimo anno. Tutti, con l’obiettivo della piena operatività entro tre anni, per la produzione in serie del nuovo main battle tank e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armored Infantry Combat System (Aics) nell’ambito del programma per i sistemi terrestri dell’Esercito Italiano realizzato in joint venture con Rheinmetall. Prendono forma, all’internoOto, gli investimenti propedeutici all’incremento della produzione legato al patto con il colosso tedesco e alle moltissime commesse – navali e terrestre – detenute da Leonardo. La Nazione è entrato nella storica azienda per fare il punto sugli investimenti milionari portati avanti da Leonardo. E se nelle officine hanno già fatto capolino nuovi macchinari – assieme a una riorganizzazione delle linee per rendere maggiormente produttivo il ’sistema’ – la vera rivoluzione partirà tra pochi mesi, quando alcuni vecchiutilizzati per anni solo come magazzino, saranno oggetti di un profondo restauro a fini operativi.